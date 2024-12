90 proc. wolontariuszy i wolontariuszek uważa, że nabyte dzięki wolontariatowi kompetencje przydają się im w życiu zawodowym. Nowe badanie Fundacji Dr Clown

5 grudnia, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, ustanowiony prawie 40 lat temu przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu okazania uznania pracy wolontariuszy i wolontariuszek na całym świecie za ich trud, czas i umiejętności, które poświęcają na rzecz szczytnych celów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w wolontariat angażuje się blisko 30 proc. Polek i Polaków, zazwyczaj jednak preferują działania indywidualne, np. pomoc znajomym czy sąsiadom (26,5 proc.), niż w ramach organizacji (5 proc.).

Często zapomina się o tym, że doświadczenie udziału w wolontariacie pozwala nie tylko wspierać potrzebujących i czynić dobro, ale również przydaje się w innych dziedzinach życia – aż 90 proc. naszych wolontariuszy i wolontariuszek uważa, że zdobyte tą drogą kompetencje przydają im się w życiu zawodowym – mówi Agata Bednarek, prezeska Fundacji Dr Clown, od 25 lat wyznaczającej w Polsce standardy terapii śmiechem u podopiecznych i pacjentów w szpitalach i wyspecjalizowanych placówkach. – W przeprowadzonej w naszym zespole ankiecie blisko ⅓ badanych wskazuje, że działania wolontariackie pozwoliły im rozwinąć umiejętność budowania relacji i współpracy oraz interakcji z osobami w trudnej sytuacji. Prawie tyle samo, 30 proc., uważa, że dzięki temu rozwinęli swoją kreatywność, a 28 proc. nabrało pewności siebie. To bardzo przydatne cechy, szczególnie w czasach szybkiego rozwoju technologii, kiedy coraz ważniejsze u ludzi stają się właśnie kompetencje miękkie.

Wśród innych kompetencji, które wolontariat pomaga rozwijać, wolontariusze i wolontariuszki Fundacji Dr Clown wskazywali również empatię (27,5 proc.) oraz umiejętności komunikacyjne (23 proc.). Prawie 15 proc. przyznaje, że działania wolontariackie pozwoliły im poznać swoje mocne i słabe strony.

Wolontariat pozytywnie wpływa na życie połowy badanych

Do angażowania się w wolontariat najczęściej motywują chęć pomagania potrzebującym (59 proc.) i chęć czynienia dobra (57 proc.). Nieco ponad 45 proc. badanych do tego typu działań skłania związane z nimi poczucie satysfakcji. Prawie 15 proc. uważa, że jest to inwestycja w rozwój kompetencji, które mogą być przydatne zawodowo, a 11 proc. chce poznać nowych ludzi i wejść w nowe środowisko.

Połowa ankietowanych w pytaniu o znaczenie wolontariatu w ich życiu deklaruje, że wpływa on na nie pozytywnie, a prawie tyle samo (47 proc.), że daje im poczucie celu. Niemal 40 proc. ma dzięki temu lepsze samopoczucie, nieco ponad ⅓ czuje się potrzebna, a prawie ⅓ czuje więcej radości w życiu. Jedynie mniej niż 4 proc. odczuwa z tego powodu zmęczenie.

Jeden z największych zespołów wolontariuszy w Polsce

Fundacja Dr Clown ma obecnie największy w Polsce zespół wolontariuszy i wolontariuszek pracujących stale przez cały rok. Blisko 500 profesjonalnie przeszkolonych Doktorów Clownów dociera z terapią śmiechem do dzieci, seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami w niemal 150 szpitalach i placówkach specjalistycznych w ponad 80 miastach całej Polski, nawiązując relacje z niemal 41 tys. beneficjentów rocznie. Zbierane przez Fundację środki, np. z przekazywania 1,5 proc. podatku dochodowego, są przeznaczane m.in. na finansowanie szkoleń wolontariuszy i wolontariuszek – artystycznych, psychologiczno-pedagogicznych i medialnych – oraz ich wyposażenia i dojazdów, a także na organizację dobroczynnych akcji specjalnych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć tutaj.